Globos de Ouro: Desfile de elegância em evento online Hollywood vestiu-se a rigor para cerimónia de entrega de prémios. Apesar das contingências, evento manteve o brilho e requinte.

Foto: Getty Images

01:30

Carolina Cunha

A 78º edição dos Golden Globes Awards sentiu os efeitos da pandemia da Covid-19 e foi transmitida através de um evento online, cumprindo todas as regras de segurança. Apesar das contingências e da ausência da centenas de fotógrafos e jornalistas na passadeira vermelha, os anfitriões e galardoados vestiram-se a rigor para a cerimónia de entrega de prémios, que foi transmitida a partir de locais diferentes nos EUA. O evento restrito inspirou-se na época dourada de Hollywood e primou pela elegância e excentricidade. Amanda Seyfried, Margot Robbie e Salma Hayek estiveram entre as personalidades mais elegantes do evento. Tal como manda a tradição, os longos vestidos de alta-costura brilharam na passadeira vermelha do evento e conquistaram a atenção dos espectadores, que vibraram com as indumentárias escolhidas para a grande noite de prémios.



Também o casal Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones esteve entre os mais elegantes da noite. A dupla de atores elegeu looks em preto total a combinar, e destacou todo o seu charme e beleza.

