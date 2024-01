GNR chamada por causa de discussão de ator com a namorada

Nuno Homem de Sá e Frederica Lima

19 jan 2024 • 17:03

Vanessa Fidalgo

Nuno Homem de Sá revelou que o fim da relação com Frederica Lima não foi tranquilo. O ator justificou o término do namoro com "ciúmes e visões inflexíveis sobre a vida", o que terá dado azo a algumas discussões e a uma mesa partida, o que levou a vizinhança a alertar as autoridades.



"A GNR veio cá a casa porque eu parti uma mesinha ou uma coisa qualquer", disse o ator numa entrevista à revista 'TV 7 Dias'. "Passei-me da cabeça e parti aquilo", acrescentou, explicando que, na sequência do ato, "alguém" acabou por chamar a GNR. O caso deu direito a um auto, que entretanto foi arquivado.





O ator de 61 anos, que está novamente apaixonado, diz ainda que fez tudo o que estava ao seu alcance para que a relação com Frederica resultasse. ", mas".

Nuno Homem de Sá revelou ainda que ambos tentaram uma reconciliação entre setembro e final de novembro, que também não resultou.