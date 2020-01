Gonçalo Diniz recorda luta contra o cancro: "Eu vi a luz divina"

Gonçalo Diniz esteve esta manhã, dia 14 de janeiro, à conversa com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes no programa 'Você na TV'.O ator voltou a desabafar sobre o momento mais dramático que viveu, quando lhe foi diagnosticado cancro no testículo em 2016. Depois de vencer a doença, mostra-se grato., disse o artista, que garante que teve tudo a ver com a forma de pensamento.disse ainda, relembrando, que, na altura que soube do problema de saúde, foi surpreendido com a boa nova. A mulher, Sofia Cerveira, estava grávida de uma menina, Vitória, que tem agora três anos., garantiu Gonçalo Diniz.Gonçalo aproveitou a conversa para recordar o ator e amigo João Ricardo, que morreu em 2017 também vítima do cancro., começou por dizer., contou ainda, emocionado.Mas a mulher de Gonçalo Diniz, Sofia Cerveira, também não escapou aos rasgados elogios do ator, depois de ter estado sempre do seu lado na luta contra o cancro . ", começa por dizer o rosto de 'Nazaré', na SIC., recorda ainda, enquanto admite que, antes de namorar com Sofia, eraGonçalo Diniz confessa que Sofia é a suaPerante as palavras apaixonadas, Gonçalo Diniz foi surpreendido por uma mensagem ternurenta por parte da mulher., começa por dizer a atriz., terminou Sofia Cerveira.