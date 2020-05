Gonçalo Diniz sofre pelo pai de 81 anos que está no Brasil

Gonçalo e Macário Diniz

25 mai 2020 • 14:10

Ator diz que sentia 'pena no olhar das pessoas'.

Gonçalo Diniz mostra uma atitude de esperança face a situação atual, no entanto, não esconde os receios face à família que vive no Brasil, principalmente o pai, Macário, de 81 anos. "", disse, em entrevista à revista 'TV7 Dias'. "O ator acredita que a postura das pessoas vai mudar daqui em diante. "Sim, as prioridades serão outras. As pessoas vão ter de mudar, muita gente vai cair em depressão, porque não vai adaptar-se a esta nova vida.. Chegou o momento de te preocupares mais com os outros, deixar as futilidades de lado e dar prioridade a viver feliz".Quanto à sua saúde, Gonçalo mostra-se tranquilo. "Então nunca estou preocupado a pensar que efeitos poderia ter comigo por causa da quimioterapia. Quatro anos depois [de ter vencido o cancro nos testículos] já estou praticamente recuperado, penso eu, mas também não tenho muito conhecimento sobre o assunto para poder expressar uma verdade autêntica sobre a temática", disse, acrescentando que tem tomado as mesmas precauções que as outras pessoas. "A questão de lavar as mãos fazemos com frequência, mas isso já eu fazia há anos, muito antes de fazer quimioterapia".