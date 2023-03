Gonçalo Guedes vai ser pai pela primeira vez

O casal está junto há 10 anos

01:30

Madalena de Moura Neves e Gonçalo Guedes vão ser pais pela primeira vez. A novidade foi partilhada pela jovem, de 26 anos, na passada quarta-feira, através de uma publicação nas suas redes sociais.A namorada do avançado do Benfica viajou até ao Rio de Janeiro e aproveitou as fantásticas paisagens do Brasil para exibir a ‘barriguinha’ e mostrar ao mundo que vem aí um novo elemento.O casal mantém uma relação desde 2013 e nunca mais se separou, com o jogador dos encarnados a fazer várias declarações de amor à sua musa.Neste momento, o craque do Benfica encontra-se a recuperar após ter sido submetido a uma cirurgia ao joelho esquerdo, no passado domingo, dia 12, e ainda não tem data de regresso prevista aos relvados.