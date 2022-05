Gonçalo Paciência tem novo amor

01:30

Sónia Dias

Gonçalo Paciência está outra vez comprometido. O craque do Eintracht Frankfurt – e um dos futebolistas mais cobiçados da Bundesliga – convidou a nova namorada, Priscilla, para ver o jogo da final da Liga Europa, em Sevilha, ao lado da família Paciência (incluindo os irmãos João e Vasco). Após a vitória, a advogada brasileira foi ao relvado para partilhar as celebrações com o seu mais-que-tudo.









Gonçalo é o filho do meio do antigo futebolista e treinador Domingos Paciência, e foi conhecida e amplamente comentada a sua relação com a jornalista Nelma Serpa Pinto, da SIC.

Após o fim da relação, Gonçalo manteve-se discreto e não se lhe conheceram mais namoradas. Até que chegou Priscilla, que o jovem jogador conheceu na Alemanha e com quem se tem feito fotografar em diversas ocasiões.





Neste momento, Gonçalo Paciência goza as suas férias em Ibiza, na companhia de alguns dos colegas de equipa.