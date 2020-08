Gonçalo Quinaz acusa Nereida de ter agido de má fé na adoção do filho

Gonçalo Quinaz foi um dos convidados do programa ‘Você na TV’, esta quarta-feira, dia 19 de agosto. À conversa com Maria Botelho Moniz, o jogador de futebol falou sobre a adoção do filho pelo atual marido da ex-companheira, Nereida Gallardo. Algo que não teve o seu consentimento.

O futebolista confessou que a relação com a espanhola já não estava bem há algum tempo, mas nunca pensou que chegasse a este ponto. Apesar disso, ambos decidiram que o filho iria nascer em Palma de Maiorca, terra natal de Nereida: "A partir do sétimo mês de gravidez, ela já não podia viajar mais e era eu que fazia o trajeto de Faro para Maiorca".

O desportista chegou inclusive a jogar em Maiorca para estar mais perto do filho.

"Eu acho que já estava tudo planeado. Nada foi em vão. O facto de o meu filho não ter sido registado com o meu nome não foi em vão, porque ao fim de um mês de o meu filho ter nascido, ela já estava a viver com a pessoa com quem está hoje. A pessoa que deu o meu filho para adoção", disse.

O antigo companheiro da ex-namorada de Cristiano Ronaldo confessou ainda que foi apanhado desprevenido quando descobriu que o filho tinha sido adotado pelo marido de Nereida: "Como é que existe um processo de adoção sem o pai biológico não ter sido notificado?".

Gonçalo Quinaz revelou ainda que não vê o filho há sete anos.