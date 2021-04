Gonçalo Quinaz ainda não esqueceu a ex-namorada

Renee Castellanos arrebatou o coração de Gonçalo Quinaz e os dois assumiram um namoro em 2019. Devido a alegadas traições por parte do antigo craque, a modelo colocou um ponto final no relacionamento., onde confessava que, durante a sua estadia no reality show, nunca parou de pensar nela. "", disse para a ex-namorada, que denunciou o caso.O problema é que Gonçalo Quinaz e Jéssica Nogueira confessaram ter criado uma relação especial no reality show tendo assumido o namoro já longe das câmaras. Renee mostrou-se incomodada por estar a receber mensagens do ‘ex’ sendo que este está com Jéssica e pediu respeito ao antigo concorrente do reality show.", suplicou.Após a polémica, Jéssica deixou de seguir o namorado nas redes sociais, mas no próprio dia colocou uma fotografia com Quinaz revelando que o perdoou pela troca de mensagens escaldantes