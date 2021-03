Gonçalo Quinaz ataca colegas do 'Big Brother': "Há quem vá sair de lá dentro de um saco preto"

23 mar 2021 • 14:48

Gonçalo Quinaz desistiu da última edição do 'Big Brother', na TVI, mas fora do programa continua a tecer comentários sobre o jogo. O ex-jogador de futebol esteve presente na última emissão do 'Somos Portugal', da estação de Queluz de Baixo, com Jéssica Nogueira, Rui Pedro e Jéssica Antunes.Durante a conversa com Fanny Rodrigues, Gonçalo Quinaz atirou que "há quem vá sair de lá dentro de um saco preto", referindo-se aos concorrentes que ainda estão em jogo. Nas redes sociais, os fãs do programa não gostaram da provocação e teceram várias críticas. "Vergonha", "Isto é super grave" e "Gente sem caráter" foram alguns dos comentários deixados nas redes sociais.A apresentadora acabou por também criticar o comentário do ex-concorrente. "Cala-te, não sejas intriguista".Recorde-se que aquando da sua participação no 'Big Brother', o ex-concorrente teve alguns problemas com Sofia Sousa e Joana d'Alburquerque.