Gonçalo Quinaz desiste do 'Big Brother' após receber mensagem do exterior

Gonçalo Quinaz desistiu do 'Big Brother'. O antigo jogador de futebol recebeu uma informação do exterior que o deixou perturbado e o fez querer deixar de imediato a casa da Ericeira.O concorrente encontrava-se no jardim a conversar com Bernardina Brito, esta tarde, quando percebeu que alguém gritava por si. "".Quinaz aproximou-se, entretanto, para perceber melhor o que se passava e repondeu: "".O concorrente foi de imediato para o quarto fazer a mala e dirigiu-se ao confessionário para comunicar a decisão. Entretanto, os colegas mostraram-se perplexos e tristes com a decisão.Gonçalo, recorde-se, ficou nomeado na gala deste domingo.