Gonçalo Quinaz e Jessica Nogueira acabam o namoro e trocam acusações: "Mentirosa compulsiva"

O romance entre Gonçalo Quinaz e Jessica Nogueira voltou a chegar ao fim! Depois de umas férias românticas nas Maldivas, o ex-casal anunciou a rutura nas redes sociais onde houve troca de acusações mútuas.A ex-concorrente do 'Big Brother', da TVI, expôs nas suas redes sociais que tinha sido perseguida durante a sua viagem ao Porto e que o seu ex-namorado Pedro Alves foi essencial para a proteger.", começou por escrever.

"Hoje fugi, fui perseguida com gente a tentar fotografar-me em todos os locais que passava. Inclusive no comboio já me estavam a fotografar e eu até fiz um direto para que se me acontecesse alguma coisa estariam centenas de pessoas a ver. Felizmente tive pessoas que me ajudaram e conseguiram que eu saísse do local sem que me acontecesse nada", disse, revelando que o ex-namorado esteve presente nestes momentos de angústia.

"Juntamente com outras pessoas, o Pedro Alves ajudou-me a que saísse dali em segurança, sem saber de nada e vendo o estado em que eu estava, ele e outro veículo a salvaguardar que nada me acontecesse, enquanto viam pessoas a fotografar-me, orientavam-me para onde ir para que nada acontecesse. Um senhor confrontando-me com uma pergunta de localização para chamar um uber e eu em chamada com a pessoa que estava a ver um Audi Az branco que foi identificado a fotografar-me e gente estranha sempre com os olhos em mim, levaram-me até onde estivesse segura com os meus", escreveu no longo texto.

Jessica Nogueira mostrou-se aliviada por ter sido ajudada por Pedro Alves e garantiu que não vai revelar mais detalhes do fim do namoro com Gonçalo Quinaz. "Ao fim deste tempo sem nos falarmos fez isto por mim sem hesitar e sem saber o porquê. Todo o resto é a minha vida pessoal que não quero expor, vai ser tratado do modo devido. Agora só quero ter paz e estar tranquila e peço-vos a vossa ajuda e respeito para isso", rematou.



Face ao texto da jovem, Gonçalo Quinaz veio para as suas redes sociais dar a sua versão da história, acusando a ex-namorada de o ter traído e de ter referido que ia para o Porto ter com uma amiga quando afinal se foi encontrar com Pedro Alves. "Acabam de me mandar um storie feito e escrito por uma mentirosa compulsiva, tal como o próprio texto o indica… ainda este fim de semana estivemos todo o fim de semana com os meus filhos, ontem almoçámos com os meus filhos e com o meu pai, onde tenho várias testemunhas de nos verem juntos e super bem", começou por referir.



O antigo jogador de futebol começa por afirmar que as acusações feitas por Jessica Nogueira são mentira. "De um momento para o outro surge uma viagem para o Porto que diz que tem de ir com urgência, pois tem de ir registar a marca etc, mas diz-me para eu ficar que vai estar com uma amiga, e que essa mesmo amiga a vai buscar à estação. Fui eu que a levei à estação, almoçámos juntos e ainda me pediu para irmos juntos na quarta-feira para o Algarve juntamente com a sua dita amiga", acrescentou.

"Tudo o que está a dizer que aconteceu no comboio, etc, perseguida, etc, é tudo falso!!! É normal sermos fotografados ou até pedirem-nos fotos hoje em dia, o problema é que ao ter chegado ao Porto falo com ela ao sair do comboio e diz que vai entrar no carro da amiga, que curiosamente a amiga era o seu ex-namorado, onde foi fotografada a entrar no carro, e mandaram para mim essas fotos", atacou.



Gonçalo Quinaz acusa Jessica de estar a mentir após ter sido apanhada na companhia do ex-namorado. "Ela, ao saber da existência destas fotos em minha mão, decidiu agora inventar toda esta história! Mas tenho provas de tudo, não só disto como de uma outra história que inclusive até um áudio tenho, onde mostra bem o calibre da pessoa em questão. Quanto à relação ter muitos altos e baixos, confirmo, é verdade, pois as viagens a Itália serem tanto de trabalho como esta…", atacou.