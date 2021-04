Gonçalo Quinaz e Jéssica Nogueira criticados por quebrarem regras da DGS

10:52

Desde quesaíram do 'Big Brother', da TVI, que a relação corre de vento em popa. O casal tem-se mostrado muito apaixonado e as demonstrações públicas de amor têm sido uma constante. Mas, um desses momentos tem sido duramente criticado.Gonçalo Quinaz fez uma tatuagem no braço e nas imagens partilhadas nas redes sociais. A namorada acompanhou-o nesse momento e mostrou-se também sem proteção. De reforçar que dentro de espaços fechados é obrigatório o uso de máscaras.Recorde-se de que não é a primeira vez que o casal infrige as regras impostas pela DGS. Quando o antigo jogador de futebol desistiu do 'Big Brother' esteve a jantar num restaurante, numa altura em que não estavam abertos ao público