Gonçalo Quinaz em lágrimas a falar do filho

A última gala do foi marcada por fortes emoções. Gonçalo Quinaz abriu o coração para falar sobre os acontecimentos mais marcantes da sua vida e desfez-se em lágrimas ao recordar o facto de estar impedido de ver o seu filho Nairon, fruto da anterior relação com Nereida Gallardo.O ex-jogador de futebol recordou o namoro conflituoso com a modelo espanhola e afirmou que vive o "pior pesadelo" desde há vários anos. "Eu tenho um filho, fruto desta relação, com o qual não posso ter contacto, impedem-me há sete anos de estar com ele", disse em lágrimas.O concorrente revelou ainda que o seu maior desejo é reunir os três filhos: "O único sonho que tenho é nem que seja cinco minutos com os meus três filhos".Recorde-se, Quinaz perdeu o processo em tribunal com a ‘ex’ Nereida. Apesar de ser o pai biológico de Nairon, Carlos Vargas, atual companheiro da modelo, assumiu legalmente a paternidade do menino.