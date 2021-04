Gonçalo Quinaz envia mensagens à 'ex' enquanto está com Jéssica Nogueira: "Não posso viver sem ti"

10 abr 2021 • 15:32





Não tenho nada para falar contigo e peço que, por favor, me respeites, assim como eu te respeitei. Obrigada", respondeu a boliviana.



Face à insistência de Gonçalo Quinaz, Renee Castellanos expôs as mensagens, nas suas redes sociais, onde pediu ao ex-namorado que não o contactasse e que respeitasse Jéssica Nogueira. "Não passaram nem 24 horas desde que saíste do programa e já estás a chatear-me. Penso que isto já chegou ao seu limite. As pessoas que me conhecem sabem perfeitamente que não sou de publicar a minha vida privada aqui, mas isto já não acho justo. Que pouca vergonha tem esta pessoa ao escrever-me e ao chamar-me, quando deveria respeitar a pessoa com quem está e não me falar, metendo-se na minha vida, depois de me ter traído, enganado, etc.", começou por escrever. "Decidimos seguir caminhos diferentes, então respeita-me, assim como eu te respeitei a ti e não me meti na tua vida. Não passaram nem 24 horas des-de que saíste do programa e já estás a chatear-me. Desejo-te o melhor, longe de mim", finalizou a boliviana.

saiu da casa do 'Big Brother', da TVI, encantado com Jéssica Nogueira, de quem confessou ter gostado de conhecer. A amizade criada no reality show desencadeou um romance e os dois já vivem juntos em Lisboa. Contudo, apesar de mostrarem que a relação está de vento em popa, o antigo jogador de futebol continua a enviar mensagens a Renee Castellanos, com quem namorou em 2019.A revista 'TV 7 Dias' teve acesso a um áudio que Gonçalo Quinaz enviou à 'ex' assim que saiu da casa mais vigiada do país. "