Gonçalo Quinaz esclarece violência doméstica

A violência doméstica é um flagelo que continua a tirar vidas a mulheres e homens em todo o ponto do globo. Em Portugal só no ano passado foram tiradas 32 vidas. É um crime grave, bárbaro, atroz, hediondo que se coaduna com um padrão de comportamento que envolve violência ou outro tipo de abuso sobre o outro", começou por escrever.



É um ultraje à minha pessoa, como homem, como cidadão, como pai. Não admitirei que atentem contra a minha honra desta forma, assim, estas acusações serão tratadas em sede própria", escreveu nas suas redes sociais.



Renee Castellanos, ex-namorada de Gonçalo Quinaz, também já veio defender o antigo jogador de futebol. "Fiquei a saber de todas as acusações que estão a ser feitas ao meu ex-companheiro, que considero um crime e uma falta de respeito para com ele, para com sua família e, portanto, para todos as pessoas que realmente o conhecem. Ele pode ter muitos defeitos, mas nunca na vida ele seria capaz de tocar numa mulher ou qualquer tipo de pessoa. Ele não é assim, eu conheço-o (…) Nunca na sua vida ele levantou a mão ou insinuou qualquer dessas coisas que o caluniam, vejo as acusações contra ele como muito injustas", garantiu.





O fim do namoro decontinua envolto em polémica. Após acusarem-se um ao outro de mentiras e traições , foi avançado que a jovem já tinha apresentado queixa crime contra o antigo jogador de futebol. Indignado,Recorde-se que Renee Castellanos foi notícia após ter revelado que Gonçalo Quinaz lhe tinha mandado mensagens a confessar que tinha saudades suas assim que abandonou o 'Big Brother', da TVI. Mas, aquando dessas mensagens, o antigo jogador de futebol já estava na companhia de Jessica Nogueira.