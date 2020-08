Gonçalo Quinaz: “Fui impedido de criar o meu filho”

29 ago 2020 • 01:30

Após sete anos de batalha judicial, Gonçalo Quinaz viu o seu filho Nairon, de sete anos, ser adotado pelo atual marido da ex-companheira, Nereida Gallardo.

Uma desfecho que motivou uma enorme revolta do pai biológico da criança, que afirma ter sido impedido de manter contacto com o filho ao longo dos últimos anos. "Como pai biológico fui impedido de criar o Nairon", disse o ex-futebolista durante uma entrevista no programa ‘Manhã CM’, da CMTV, em que garantiu "nunca ter desistido" de o acompanhar.





Questionado sobre a razão que o levou a lutar pelo filho quando o mesmo já tinha 5 anos, Gonçalo afirma que sempre tentou manter contacto com a criança e chegar a um acordo com Nereida, que "nunca se mostrou disponível".

"Os meus advogados sempre tentaram entrar em contacto com a advogada dela mas sempre em vão porque não conseguíamos fazer rigorosamente nada. Enquanto isso eu lutava por mim. Ia para Palma de Maiorca, tentava falar e saber do meu filho", afirmou Gonçalo Quinaz.