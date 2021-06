Gonçalo Quinaz: “Gosto de ficar bronzeado"

– Com os meus filhos.– Não ter horários e tirar a máscara.– Para mim a água tem de estar sempre quente.– Viajar muito. Vou para destinos paradisíacos.- Protetor, principalmente nos primeiros dias.– Depende da pessoa [risos].- Já comprei inúmeras camisas.- Uns quatro ou cinco.- Na realidade nunca perco tempo com pessoas que não me acrescentam. Mas é algo que tento fazer o ano inteiro.-Gosto de ficar bronzeado, em especial ver a minha cara queimadinha.- Estar em Bali com 35 graus e eu dentro de água.- Ficam com escaldões. Com os cuidados que se tem de ter, não consigo entender.- Confinava o vírus da Covid-19.Gonçalo Quinaz tem 36 anos e é antigo jogador de futebol. Abandonou os relvados em 2018. Além do percurso desportivo, participou em reality shows como ‘A Quinta’ e ‘Big Brother’, da TVI.