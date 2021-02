Gonçalo Quinaz lança duras críticas Sandrina e leva concorrente às lágrimas: "Não fazes nada aqui há muito tempo"

Gonçalo Quinaz 'explode' com Sandrina

O ambiente voltou a aquecer na casa do 'Big Brother - Duplo Impacto' (TVI). Depois de se envolver em várias polémicas,Sandrina foi acusada de espalhar mentiras pela casa e acabou por ficar em lágrimas e pôr em causa a sua permanência no jogo."Houve uma conversa que me veio aos ouvidos… Houve aqui uma conversa em que estavam a comentar que já percebiam o meu jogo…", disse Sandrina. O antigo jogador de futebol não se conseguiu conter face ao discurso da colega e acusou-a de inventar rumores e criar conflitos propositados. "Isto é surreal, é uma mentira tremenda", frisou., atirou Gonçalo Quinaz.disse visivelmente exaltado.Em lágrimas, a cabeleireira desabafou com o 'Big Brother' no confessionário. "Eu sou assim Big e você conhece-me… Foi a minha maneira de ver o jogo e não tem de criticar e duvidar porque nomeei o Gonçalo. Eu não fiz aquilo por mal", disse.