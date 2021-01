Gonçalo Quinaz volta à TV após polémicas com a 'ex' Nereida Gallardo

A sua entrada no formato surge seis meses após o antigo jogador de futebol ter perdido o processo no Tribunal de Palma de Maiorca, em Espanha com a ex-companheira.Em causa está a paternidade do filho em comum com Nereida Gallardo, conhecida em Portugal por ter namorado com Cristiano Ronaldo. Apesar de Gonçalo Quinaz ser o pai biológico de Nairon, desde que nasceu que não tem contacto com ele, e a criança foi criada por Carlos Vargas, que assumiu legalmente a paternidade do menino, após o casamento com a modelo espanhola.Ao longo do processo em tribunal, Nereida acusou Gonçalo Quinaz de não se interessar pelo filho e de ter pedido que abortasse., disse a modelo, que agora volta a ver o ex-companheiro entrar num programa de televisão e a expor a sua intimidade.Face às acusações, o antigo futebolista garante "nunca ter desistido" do filho. "Como pai biológico fui impedido de criar o Nairon", disse no programa ‘Manhã CM’, da CMTV, em agosto de 2020.Gonçalo Quinaz não mantém contacto com o filho há cerca de sete anos. Nairon vive em Palma de Maiorca com a mãe e Gonçalo Quinaz mantém a sua vida em Portugal, em Lisboa.No novo programa, Quinaz faz dupla com Helena Isabel, com quem já mostrou uma grande proximidade.