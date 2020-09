Gonçalo Quinaz volta ao ataque e lança farpas a Nereida: "O bem vai vencer o mal"

05 set 2020 • 12:28

Obrigado de coração a todos vocês , pelas centenas de mensagens , pela força , pelo carinho , sem sombra de dúvida que me deixam de coração cheio e com muito mais força para continuar esta longa caminhada".

"Pai é quem cria mas eu fui impedido de criar": Gonçalo Quinaz viu filho ser adotado por outro homem

Oex-futebolista Gonçalo Quinaz continua a lançar farpas a Nereida Gallardo, com quem tem um filho, de sete anos, que não vê desde bebé.", escreveu nas redes sociais, agradecendo o apoio que tem recebido após as entrevistas que concedeu. "Recorde-se que recentemente Nereida viu o Tribunal de Palma de Maiorca confirmar a adoção do filho, agora com sete anos, pelo seu companheiro Carlos Vargas. Uma decisão que revoltou Gonçalo Quinaz.O ex-jogador e Nereida nunca se entenderam em relação ao filho e, recentemente, a maiorquina acusou Quinaz de nunca ter desejado este filho e de ter pedido para que fizesse um aborto.