Gonçalo Ramos em férias de sonho com a namorada

01:30

Vanessa Fidalgo

Gonçalo Ramos, uma das maiores estrelas do Benfica na atualidade, e a namorada, Margarida Amaral Domingues, estão a viver dias edílicos em Santorini, Grécia. As primeiras imagens das férias do casal já foram partilhadas no Instagram e estão a deliciar os fãs. Através das ‘stories’, a repórter digital da Sport TV revelou várias fotos da belíssima ilha banhada pelo mar Egeu. Por fim, declarou-se, ao colocar uma fotografia de Gonçalo Ramos: "A melhor vista do mundo", escreveu.



No programa ‘Noite das Estrelas’, da CMTV, o comentador Adriano Silva Martins revelou o hotel escolhido pelo jovem casal e o preço pago por cada noite: "O hotel é o Canaves Oia e custa quase mil euros por cada noite."

