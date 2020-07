Gordon Ramsey está em Portugal e jantou “meia garoupa grelhada” na Ericeira

O chef de cozinha que ficou conhecido internacionalmente pelas participações em ‘Hell’s Kitchen’ e ‘Master Chef’, Gordon Ramsey está em Portugal e decidiu jantar num restaurante na Ericeira, esta segunda-feira.

Os funcionários do estabelecimento não perderam a oportunidade de tirar uma fotografia com o conhecido chef e nas redes sociais partilharam o momento. "Ontem (segunda-feira, dia 20 julho) tivemos o privilégio de receber um dos melhores chefes do mundo, Gordon Ramsey", escreveram na legenda da fotografia que foi publicada na página do restaurante ‘Esplanada Furnas’.

Em declarações ao Observador, o proprietário do restaurante, Nuno Lourenço, relatou o episódio. "Foi uma grande surpresa para nós, mas dá-me ideia que ele já sabia ao que vinha", começou por dizer. "Ele nem perguntou pela lista nem nada. Sabia que vinha para comer peixe, ainda lhe perguntei o que é que ele preferia mas ele só disse ‘não, não, você é que vai escolher o meu peixe’. E assim foi", disse.

O dono do estabelecimento revelou ainda que a ementa do chef passou por "uns couverts normais", "umas amêijoas" e ainda "meia garoupa" grelhada, e que no final elogiou a refeição. "Ele fez questão de vir até à nossa grelha dizer que estava excecional, cinco estrelas! Agradeceu e tudo", revelou. À sobremesa, comeu "tarte de maça caseira".

Gordon Ramsey, que acumula 16 estrelas Michelin em restaurantes da Europa, Ásia e Estados Unidos deixou os comentários agressivos pelos quais é conhecido de lado. "Ele veio com mais dois senhores, todos estrangeiros, e foi muito acessível, muito educado…Uma educação à mesa fora de série", afirmou o responsável pelo espaço.