Goucha abre as portas da intimidade a Cristina Ferreira e fala sobre a relação com o marido

Após 17 anos de relação, Manuel Luís Goucha abriu as portas da sua casa na zona de Sintra à colega, amiga e nova patroa, Cristina Ferreira para uma conversa intimista no programa 'Conta-me'.Um momento há muito aguardado por Cristina que não escondeu a emoção de entrar no "refúgio" de Goucha. Trata-de um imóvel comprado há cerca de 21 anos, quando o apresentador ainda era o rosto das manhãs da RTP com o porgrama 'Praça de Alegria'.Além da vasta zona de exterior, com um jardim amplo e piscina, destaca-se a decoração da casa, pensada ao pormenor à imagem do veterano.Na sala de estar, local escolhido para a conversa, a dupla de apresentadores qu partilhou o palco do 'Você na TV', falou sobre o lado mais intimista de Manuel Luís.A relação homossexual que mantém com Rui Oliveira, há cerca de duas décadas, foi de imediato abordada por Cristina.disse o veterano, referindo-se à personalidade do companheiro.disse.No que diz respeito à relação, Goucha confessa que "não tem saudades de nada". A relação é mantida à distância entre Lisboa e o Alentejo.Ao longo da conversa, Goucha falou com a mãe, de 97 anos, que vive em Coimbra., disse. ", acrescentou., desvendou o rosto da TVI sobre o a curiosidade que tem de saber mais sobre o seu passado.