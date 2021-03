Goucha admite que se deixou levar pela fama: "Andava deslumbradíssimo, ganhava muito dinheiro"

Foi nos 'Momentos de Glória', há 28 anos, nesta casa", disse, referindo-se ao programa que marcou a sua estreia na televisão. "Não imaginas o salário que tinha por cada programa, comparativamente àquilo que se ganha hoje em dia, claro que não me estou a queixar, tenho uma vida privilegiada, mas comparativamente o salário era inacreditavelmente alto", revelou.



" Naquela altura eu andava deslumbradíssimo, ganhava muito dinheiro, tinha um grande programa invejado por toda a gente , nomeadamente por profissionais que andavam cá há muitos anos", acrescentou.



O comunicador, de 67 anos, revelou que chegou ouvir algumas críticas, entre as quais: "Então andamos aqui há tantos anos e vem o ca**** do cozinheiro e leva este programa".



No entanto, apesar de na TVI ter um estatuto de estrela, o programa não correu como o esperado e por isso, aprendeu uma lição: "O objetivo não pode ser a fama". "Percebi que tens de ser muito bom profissional e divertir-te. A partir daí correu bem", concluiu.

Presença assídua das tardes da TVI com um programa em nome próprio,regressou às manhãs do canal para ser entrevistado porno. Entre vários temas de conversa, o apresentador recordou o seu percurso profissional, admitindo que se deixou levar pela fama no início da carreira.