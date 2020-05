Goucha admite saudades de Cristina: "Vivi mais tempo com ela do que com o meu marido"

A carregar o vídeo ...

Manuel Luís Goucha mostra-se a passear com o marido no Alentejo

Foi há quase dois anos que Cristina Ferreira agitou o mercado televisivo ao deixar a TVI e assinar contrato com a SIC.Para trás ficou uma longa parceria com Manuel Luís Goucha, que ambos não esquecem.Em conversa com Ana Galvão na Rádio Renascença, o apresentador falou sobre o seu percurso ao lado da atual estrela da SIC e garante que esta mudou a imagem séria que até então tinha cultivado., disse, acrescentando que continua a manter uma relação de amizade com a apresentadora."Falamos muitas vezes. Quando não falamos por telefone, enviamos mensagem. Não vale a pena acreditar nas guerras. Falo com ela regularmente. Claro que a Cristina é das pessoas mais importantes da minha vida. Eu trabalhei com a Cristina 14 anos. Vivi mais tempo, durante 14 anos, com a Cristina do que propriamente com o meu companheiro de vida. 14 Anos, das 7h da manhã às 15h da tarde".