Goucha apalpa maminhas a Maria Cerqueira Gomes

Na manhã desta quinta-feira, dia 23 de janeiro, Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes voltaram a protagonizar um momento insólito.



Durante o programa matutino da TVI, Manuel Luís Goucha apalpou as 'maminhas' à colega, o que valeu gargalhadas por parte do público que os acompanha.

Foi durante uma conversa sobre modelos e tamanhos de sutiãs com uma especialista que o apresentador decidiu tocar no peito de Maria, com a aprovação da nortenha, que alinhou na brincadeira.





A carregar o vídeo ...

Os apresentadores do 'Você na TV' protagonizaram o momento insólito.









Maria Cerqueira Gomes mostrou-se curiosa sobre o assunto, enquanto media o corpo para tentar descobrir qual o tamanho mais indicado para usar.



Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes festejou o 17ºaniversário da filha, Francisca, fruto da relação anterior com o empresário Gonçalo Gomes. Atualmente, é casada com António Miguel Cardoso.