Goucha com Cristina Ferreira irrita Fátima Lopes

Fátima Lopes já tinha referido que sentiu uma série de "desconsiderações" por parte da TVI durante os últimos anos em que lá trabalhou e, agora que bateu com a porta, continua a não ver a sua imagem desvalorizada pelo canal e pelos antigos colegas. O último golpe foi dado por Manuel Luís Goucha, que voltou a irritá-la com um comentário que fez sobre si em conversa com Cristina Ferreira. O apresentador chamou-a de "santinha", no meio de gargalhadas com a atual diretora do canal.

No programa ‘5 Para a Meia Noite’ (RTP 1), Fátima foi questionada sobre a alcunha que Goucha tinha criado e, com um tom de voz sério, deixou claro o seu desconforto. "Chamou algumas vezes no passado e eu disse que não queria que ele me chamasse, porque eu não gosto. Eu tenho um nome, é Fátima Lopes. Está esclarecido."

Entretanto, em entrevista à ‘Nova Gente’, Manuel Luís Goucha reforçou a admiração que sente por Cristina Ferreira e defendeu-a com unhas e dentes perante as críticas. "Tomo as dores da Cristina quando acho que se passam os limites da decência."

Defende resultados

O apresentador afirma também que é normal que o canal ainda não tenho conseguido os resultados desejados. "A Cristina não está nem há um ano como diretora de Programas. O que é que esperam? Que uma pessoa chegue e vire do avesso uma estação de televisão e tenha resultados brilhantes? (...) Está a fazer o melhor que pode."



Lança novo romance

Ainda sem previsões para regressar à televisão, Fátima Lopes mostra-se empenhada em promover o romance ‘Encontrei o Amor Onde Menos Esperava’, que escreveu durante o confinamento.



A apresentadora aproveita ainda para recuperar o tempo perdido ao lado dos dois filhos.



Isabel bate com a porta

Isabel Silva, que não era uma das escolhas de Cristina Ferreira, decidiu abandonar a estação no início deste ano, ao fim de uma década ao serviço do canal.



A apresentadora prescindiu de uma situação estável, com contrato de exclusividade, mas não se arrepende. "Esta decisão foi muito pensada e dói porque são 10 anos. Mas tenho a certeza que tomei a melhor decisão", disse.



Lourenço Ortigão desiludido

Também Lourenço Ortigão está de saída da TVI e na hora da despedida mostra-se desiludido com Cristina Ferreira, que não lhe deu oportunidades para brilhar no pequeno ecrã.



Afastado há vários meses da antena, o ator sentia-se insatisfeito e já demonstrou à estação a vontade de abandonar o projeto.