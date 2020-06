Goucha comenta foto de Cristina Ferreira sem maquilhagem: "Ela adora provocar"

Manuel Luís Goucha comentou a fotografia, em que Cristina Ferreira surge sem maquilhagem. A publicação partilhada nas redes sociais arrancou muitos comentários e até levou a apresentadora da SIC a explicar o motivo que a fez partilhar o momento raríssimo.

Na manhã desta quarta-feira, dia 17 junho, no programa ‘Você na TV’, durante a rubrica ‘Crónica Social’ com Cinha Jardim e Flávio Furtado, Goucha aproveitou para comentar a fotografia, afirmando que esta é: "das poucas vezes que vemos Cristina tal como ela é, sem qualquer tipo de maquilhagem".

Cinha Jardim elogiou a beleza da ex-apresentadora do ‘Você na TV’: "Ela é isto: uma mulher muito bonita", afirmou.

"É claro que maquilhada fica um estrondo, penso que tem a ver com os olhos. As sobrancelhas são loiras, as pestanas loiras, os olhos não são muito grandes, portanto a maquilhagem vai realçar imenso", concordou o apresentador. "Ela sabe muito bem porque a está a pôr. Ela gosta de provocar, ela adora provocar", frisou o antigo companheiro de Cristina Ferreira.

"Nunca dá ponto sem nó, é maravilhosa por isso. Numa linguagem na moda, ela adora criar buzz. Foi ela que colocou (a fotografia), está ótima, tem 40 e tal anos", concluiu.