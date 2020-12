Goucha confessa: "Não tenho nenhuma tristeza por não ter sido pai"

Cristina Ferreira esteve pela primeira vez, após 17 anos de relação, em casa de Manuel Luís Goucha, na zona de Sintra, para uma conversa intimista

Carolina Cunha

Pela primeira vez, Manuel Luís Goucha permitiu que Cristina Ferreira entrasse na sua intimidade e conhecesse a sua casa em Fontanelas, Sintra, para uma conversa intimista no programa ‘Conta-me’, TVI. Uma visita especial, em que o veterano falou sobre a relação de mais de duas décadas com Rui Oliveira, com quem mantém uma ligação de pura união e cumplicidade. Contudo, o desejo de ter filhos não foi partilhado pelos dois. Goucha confessou que Rui falou sobre a hipótese de adoção, porém, nunca foi um desejo do veterano. "É um ato de grande responsabilidade e os anos foram passando. Não tenho nenhuma tristeza por não ter sido pai", disse sem hesitações.Apesar de Rui ser o seu principal pilar, Goucha, de 66 anos, confessa que nem sempre concorda com a postura do companheiro e que os choques de opinião são frequentes. "Não tem muito filtro naquilo que diz. É mais livre porque não é uma figura pública. Diz tudo o que pensa. Há coisas que ele diz com as quais eu não concordo", disse sobre o seu companheiro, que já esteve envolvido em várias polémicas, nomeadamente com Cristina Ferreira.Homem de poucas relações e intimidades, Manuel Luís Goucha confessa que a mãe, de 97 anos, é o seu ponto fraco. Consciente do peso da idade, o rosto da TVI revelou que já se começa a preparar para o dia em que terá de se despedir da progenitora para sempre. "Claro que vou ter saudades da minha mãe. Estou apaziguado pela perda eminente dela", disse a Cristina Ferreira.Amante de cães, Manuel Luís Goucha foi surpreendido com um presente especial do marido, Rui Oliveira, para assinalar a quadra festiva. O cachorrinho fez as delícias do apresentador, que não conteve o sorriso. Trata-se de um Jack Russel Terrier com dois meses de idade, que é o novo companheiro do veterano da TVI. "Monty (está decidido!) a caminho do monte", disse Goucha sobre o nome escolhido para o novo membro da família.