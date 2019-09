Goucha deixa Cristina Ferreira lavada em lágrimas

Apresentadora emocionou-se com os elogios que recebeu no dia em que celebrou 42 anos.

Sónia Dias

Foi um dia repleto de emoções para Cristina Ferreira, que esta segunda-feira completou 42 anos e recebeu mensagens carinhosas de figuras como Cláudio Ramos e Pedro Teixeira. Contudo, foi a surpresa preparada por Manuel Luís Goucha que a desarmou por completo.

Com o microfone da SIC nas mãos, o apresentador deu os parabéns à "mulher poderosa no mundo da televisão e na sociedade em geral" que viu crescer ao longo de 16 anos. Uma cena improvável, que levantou suspeitas de que o anfitrião do ‘Você na TV!’ esteja a preparar a sua saída da TVI.





"Não imaginas, já há pessoas a tirarem fotografias, já há pessoas a interrogarem-se: ‘A Cristina já o levou para a SIC?’. Cristina, o que eu faço por ti? Faço tudo… Ou quase", brincou, antes de a convidar para almoçar e de lhe oferecer uma luxuosa mala da Givenchy no valor de 2500 €.

A intervenção de Manuel Luís Goucha mereceu uma declaração de ‘amor’ da antiga parceira: "Foi muito difícil, muito, ter deixado o Goucha lá. Foi muito difícil ter de combater o Goucha (…) No dia em que eu deixar de ter no mesmo horário o Manel, eu vou ser uma mulher mais feliz, porque eu nunca, mas nunca, quis combater o Manel. Não se combate uma das pessoas que mais amo na vida", disse Cristina, lavada em lágrimas. E acrescentou: "Era isto que eu queria fazer em televisão, mas eu não queria, nunca, que lhe tivesse acontecido o que aconteceu. E sai lá das manhãs, Manel, para eu poder continuar a brincar mais ainda."