Goucha desabafa: "Isto vai piorar mas eu não cedo ao medo"

, de 65 anos, garante que vai continuar a trabalhar nos ecrãs da TVI e que, apesar de não encarar a pandemia de ânimo leve, o medo do Covid-19 não o vai deter."O medo não me paralisa. Eu enfrento o medo. Sei que isto não é para ser encarado com ânimo leve, mas também não há nada de heroico a fazer. As pessoas precisam de rostos para humanizar as mensagens", diz em entrevista à TV Guia, acrescentando que tem cuidados acrescidos, uma vez que pertence a um grupo de risco.O apresentadora fez ainda saber que começou a ter cuidados há muito e que, na altura, foi gozado pelos colegas."Há cerca de um mês deixei de cumprimentar as pessoas em estúdio. Fui bem gozado por causa disso, e andava sempre com desinfetante. Aliás, o realizador fartou-se de me pedir um bocado de desinfetante, agora já tenho muito pouco e não posso partilhar. Estou consciente dos perigos e é com consciência que vou trabalhar. Isto vai piorar, mas eu não cedo."