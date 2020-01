Goucha desconfia de inocência de Cristina Ferreira quando o 'homenageia' em direto

01:30

Vânia Nunes

A competir pela atenção dos telespectadores durante as manhãs, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha continuam a assegurar que a amizade não saiu beliscada com a rivalidade inerente à concorrência dos canais que representam. Ainda assim, o rosto do ‘Você na TV!’, da TVI, deixa claro que desconfia da inocência de Cristina Ferreira sempre que ela se dirige a si, em direto. O último exemplo foi durante o especial do primeiro aniversário de ‘O Programa da Cristina’, quando a estrela de Paço de Arcos lhe mandou um beijinho.

"Ao ver aquilo, o que senti é que a Cristina é brilhante, e se bem que acredite que há sinceridade nos beijinhos, também sei que aquilo é pensado", começou por dizer Manuel Luís Goucha, explicando o seu ponto de vista: "A Cristina é um animal de televisão, que a vive e respira. E sabe que tudo o que faz tem repercussões. Não digo que seja estratégia, mas ela sabe bem o impacto que causa. Mas pronto, seja como for, acho que foi uma atitude sincera e bonita. Para mim e para todos os apresentadores."

Numa outra ocasião, Cristina Ferreira já tinha sublinhado que só vai conseguir desfrutar do sucesso de audiências que tem tido quando Goucha deixar de ser o seu rival direto.