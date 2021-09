Goucha e Cláudio vão apresentar o ‘Big Brother’

Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha no 'Você na TV'

Foto: Instagram

01:30

Manuel Luís Goucha (que se estreia no formato) e Cláudio Ramos são os apresentadores do ‘Big Brother’, que arranca já este domingo. A informação foi avançada ontem à noite pela TVI, que alterou os planos iniciais de só divulgar os anfitriões da nova edição do reality show no dia da estreia.









Para esta edição há várias novidades, entre elas o prémio final: 100 mil euros. Os 20 concorrentes irão ficar instalados numa nova residência, uma vivenda localizada na Malveira, que garante maior isolamento e privacidade e impede que sejam transmitidas mensagens do exterior. O programa terá a duração prevista de 16 semanas, terminando no último dia do ano.

Para os ‘Diários’ do ‘Big Brother’ também há novidades. Helena Coelho, do ‘Viva Vida’, irá juntar-se a Mafalda Castro no horário das 19h00, com um estúdio renovado. À noite, os ‘Extra’ ficarão a cargo de Alice Alves, que transita da edição anterior.