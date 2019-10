Goucha e Cristina: Amizade perigosa

Foi há cerca de um ano que se desfez uma das maiores duplas da televisão nacional. Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha tornaram-se ‘rivais’ após 14 anos juntos no ‘Você na TV!’ e desde que a apresentadora da Malveira se estreou na condução das manhãs da SIC muito se tem falado da amizade "inabalável" que defenderam durante largos anos.Apesar da drástica mudança que surpreendeu tudo e todos e de Cristina continuar a arrasar o veterano na luta pelas audiências, a dupla continua unida e mantém o contacto diário com a troca de várias mensagens via WhatsApp.", confidenciou Goucha numa entrevista na RTP.Aparentemente sem qualquer relação, os apresentadores mantêm a máxima discrição numa ligação secreta, que, por motivos profissionais, preferem manter longe da esfera mediática, assim como a proximidade de Cristina com outros rostos da TVI.A ‘Vidas’ sabe que, além dos poucos encontros públicos que partilharam nas redes sociais, Goucha e Cristina já se encontraram em locais privados e sigilosos e mantêm o ambiente cúmplice e próximo com a troca de diversas ideias e opiniões. No que à vida pessoal diz respeito, Cristina mostra-se, no entanto, bastante mais recatada e, segundo apurou a ‘Vidas’, poucos são os que entram nesta esfera. "", diz uma fonte., a 9 de setembro, contra todas as previsões, Goucha surpreendeu a antiga colega com uma reportagem de congratulações com o microfone da SIC, com uma mensagem que levou Cristina Ferreira às lágrimas durante o seu programa. Além disso, o veterano ofereceu uma mala de uma marca de luxo, beringela, com fecho magnético em metal dourado com acabamento acetinado, custa cerca de 3 mil euros. Recentemente, foi partilhado nas redes sociais um dos poucos encontros públicos da antiga dupla de apresentadores. Cristina Ferreira e Goucha almoçaram juntos com Rúben Correia, um amigo que têm em comum, que partilhou uma fotografia do momento.