Goucha e Cristina novamente juntos fora da TV

Amizade, dizem, mantém-se intacta. No entanto, Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira demoraram mais de um ano para voltar a encontrar-se publicamente. Desta vez, juntaram-se para um almoço num conhecido restaurante de luxo em plena avenida da Liberdade, em Lisboa.Desfrutaram de um manjar dos deuses ao lado de amigos de longa data – o ex-produtor da Endemol Rúben Correia e atual diretora de produção da TVI, Lurdes Guerreiro. Este encontro, dizem os participantes, foi apenas para recordar os bons momentos e fortalecer a amizade. "Digamos que 2019 foi um ano de mudanças para todos! Um almoço em que não se falou de televisão", garantiu Rúben Correia.O reencontro público de Goucha e Cristina acontece um ano depois do último almoço que os dois desfrutaram, semanas após o anúncio oficial da contratação da nova estrela da SIC.Durante estes meses afastados, Goucha admitiu que iam trocando mensagens via WhatsApp: "Digo que a adoro. Falamos pouco sobre audiências porque é evidente que ela está a ganhar e eu a perder", explicou em conversa com Filomena Cautela. "Não há guerra nenhuma entre mim e a Cristina", acrescentou.No início de 2020, Manuel Luís Goucha deixa de ser concorrente direto de Cristina Ferreira. O apresentador muda-se para as tardes da TVI. As manhãs vão ser renovadas.