Goucha e Maria Cerqueira Gomes afastados no 'Você na TV'

vai gozar duas semanas de férias. Na primeira semana, o comunicador já revelou que vai ser passada no seu refugio secreto, no monte alentejano. Já nos últimos dias deverá optar por uma viagem fora do país com o companheiro, Rui Oliveira.

Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes preparam-se para ir de férias. Nas próximas cinco semanas a dupla de apresentadores vai estar afastada no programa das manhãs.GouchaVocê na TV' eA 29 de julho o veterano regressa ao pequeno ecrã e é a vez de Maria Cerqueira Gomes iniciar as suas férias. A portuense irá desfrutar de três semanas de descanso na companhia da família.Contas feitas, os apresentadores vão estar afastados cerca de cinco semanas. Até lá, a condução do 'Você na TV' será feita a solo. Maria e Manuel só se voltam a reencontrar na antena da TVI na segunda quinzena de agosto.