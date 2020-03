Goucha e marido deixam recado a Maria Cerqueira Gomes

", começou por dizer o apresentador, pelo facto dos programas da TVI terem cortado com o público que assiste nos estúdios, como forma de evitar a propagação do coronavírus.



"Entretanto, estou aqui até domingo, no Alentejo, a bronzear. Não estamos de quarentena. Quer dizer, eu estou de quarentena, sabes o que quer dizer? É não fazer nada, é ler e bronzear-me… beijinhos até segunda", terminou o colega da nortenha, em tom de brincadeira.

Manuel Luís Goucha e o marido, Rui Oliveira, que têm partilhado momentos de descanso no Monte, no Alentejo, decidiram deixar uma mensagem a Maria Cerqueira GomesDurante a emissão de hoje, dia 11 de março, do programa 'Você na TV', na TVI, a apresentadora foi surpreendida com um vídeo do casal., desabafou Maria Cerqueira Gomes nas redes sociais.Já Goucha divulgou mais um vídeo também no Instagram ao lado do companheiro, onde surgem a dar um passeio de barco pela barragem., afirma a estrela da TVI, encantado com a beleza da paisagem que lhe tem proporcionado momentos de descontração em dias de sol.Recentemente, Manuel Luís Goucha também surpreendeu os seguidores ao partilhar um momento insólito no local onde o casal costuma descansar. O marido, Rui Oliveira, ajudou uma ovelha que estava com dificuldades no parto de um borrego . Os fãs não pouparam os elogios.