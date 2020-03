Goucha e marido mostram-se juntos em banheira de espuma

Manuel Luís Goucha e o marido, Rui Oliveira, estão a gozar uns dias de descanso no Reino Unido e voltaram a surpreender os seguidores ao mostrar uma fotografia na intimidade, a tomar banho em banheiras de espuma. No entanto, o casal ficou em banheiras separadas., escreveu Rui Oliveira na legenda da publicação, onde surge durante o momento íntimo e divertido com o apresentador, enquanto celebram o momento a beber champanhe.Os fãs não resistiram à partilha e não hesitaram em deixar mensagens de ternura e admiração ao par romântico, que continua a ser muito acarinhado pelo público., são algumas das mensagens deixadas pelos seguidores.Recorde-se que, recentemente, o marido do rosto da TVI também captou as atenções por partilhar na conta de Instagram o rosto dos filhos da atriz Fernanda Serrano, durante momentos animados.