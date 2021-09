Goucha é o favorito para apresentar o 'Big Brother' Ana Garcia Martins (Pipoca Mais Doce) voltará a estar presente nas galas de domingo para comentar a prestação dos concorrentes.

É já no próximo dia 12 de setembro que arranca mais uma edição de ‘Big Brother’, anunciou ontem a TVI. De acordo com a revista ‘TV Mais’, Manuel Luís Goucha é o favorito para apresentar a nova temporada do reality show. Mas não vai estar sozinho. Ana Garcia Martins (também conhecida como Pipoca Mais Doce) voltará a estar presente nas galas de domingo para comentar a prestação dos concorrentes, e a sua missão não ficará por aí. Segundo a mesma publicação, Ana Garcia Martins vai ter o poder de falar com os concorrentes que estão na casa, um privilégio que, até aqui, pertencia apenas ao apresentador do formato e à Voz.



Recorde-se que esta não será a primeira vez que Manuel Luís Goucha apresenta um reality show. Em 2018, conduziu uma temporada de ‘Secret Story - Casa dos Segredos’.



