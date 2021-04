Goucha e o marido vão ter programa em conjunto na TVI

sta manhã na Quinta da Broa, Azinhaga, Golegã, com Manuel Tavares Veiga. Duzentos anos de história e estórias, muitas delas ligadas ao cavalo lusitano. Para ver em breve na TVI. A televisão de que gosto!", escreveu na publicação. Face à curiosidade dos seguidores, a estrela de Queluz de Baixo levantou a ponta do véu ao afirmar que será "uma série de novos pequenos programas" que vai ser transmitida "em breve e à noite". E vai contar com a participação do seu marido, Rui Oliveira.



, escreveu na publicação. Face à curiosidade dos seguidores, a estrela de Queluz de Baixo levantou a ponta do véu ao afirmar que seráque vai ser transmitida. E vai contar com a participação do seu marido, Rui Oliveira.

Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, marca presença todas as sextas-feiras no 'Goucha', na TVI, mas vai passar a ter mais destaque no canal.e , através das suas redes sociais, o apresentador revelou que as gravações já arrancaram.Manuel Luís Goucha mostrou mais um pouco do que o espectador vai poder ver em 'Histórias de Cavalos' e partilhou alguns momentos ao lado de Vasco Freire, "um dos mais conceituados e medalhados criadores de cavalos".Com este novo projeto,já que apresenta todas as tardes o 'Goucha' e é uma das caras do 'Conta-me', que entrevista personalidades portuguesas.