Goucha e Rui em dias a dois no Alentejo para namorar

A agenda profissional preenchida tem dificultado os momentos a dois entre Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira, que decidiram ‘fugir’ para Monforte, para desfrutarem de momentos de qualidade e descanso. No monte do Alentejo, o casal aproveitou para recarregar baterias e fez questão de partilhar os momentos com os seguidores através das redes sociais.



Recorde-se que enquanto Manuel Luís Goucha está nas tardes da TVI, Rui Oliveira está no novo programa da CMTV, ‘Noite das Estrelas’, no qual partilha a apresentação com Maya.

