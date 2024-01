Goucha e Rui Oliveira imitam foto de Cristina Ferreira e recebem aplausos

01:30

Manuel Luís Goucha fez uma brincadeira com a colega Cristina Ferreira ao decidir imitá-la numa das suas mais recentes – e comentadas – publicações nas redes sociais. Cristina assumiu a sua relação com o tenista João Monteiro com uma foto tirada com o namorado nas Maldivas. Na foto, vê-se um coração desenhado com luzes e o par lá dentro. Na legenda lê-se: “O que não é expectável torna-se memorável.”





O apresentador da TVI não ficou atrás e fez-se filmar com o marido, Rui Oliveira, colaborador da CMTV, rodeados por um coração de luzes. “Não, não é nas Maldivas! 25 anos!”, escreveu Goucha na legenda do vídeo que assinala um quarto de século de relação. Entre os aplausos que recebeu, contam-se os dos próprios “imitados”. Cristina Ferreira escreveu: “E foram felizes para sempre!”. Já João Monteiro deixou lá um “genial”.