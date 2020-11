Goucha e Tony Carreira esqueceram guerras do passado

Tony Carreira recordou um episódio marcante que viveu com Manuel Luís Goucha no início do seu trajeto profissional. O músico foi convidado de Cristina Ferreira e Goucha no programa especial de fim de semana da TVI, ‘Em Família’, e no decorrer da emissão surpreendeu os telespectadores ao revelar a forma conturbada como conheceu o anfitrião do programa ‘Você na TV!’.Depois da atuação, o cantor reviveu alguns episódios que marcaram o início da sua carreira e falou sobre como ficava "nervoso" quando conversava com a dupla de apresentadores., disse, referindo-se ao comunicador de 65 anos. No entanto, a conversa não ficou por aqui e Tony não hesitou em relembrar as atitudes desagradáveis do apresentador do canal de Queluz de Baixo. "", admitiu o artista.Confrontado com a acusação, Goucha confirmou a divergência do passado e mostrou algum arrependimento:."Desde então, a relação entre o músico e o apresentador melhorou.