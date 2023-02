Goucha em sobressalto com projetor queimado

22 fev 2023 • 22:01

O programa 'Goucha' (TVI) de terça-feira, dia 21, ficou marcado por um momento de sobressalto, em direto. Tudo aconteceu quando um projetor do estúdio começou a queimar enquanto Manuel Luís Goucha convesava com os ex-concorrentes do programa 'A Ex-periencia'.Face ao incidente, Manuel Luís Goucha assustou-se com o barulho e sentiu o cheiro a queimado., disse o anfitrião em direto, dirigindo-se à equipa de realização do programa.Apesar do susto a situação foi de imediatamente controlada.