Goucha fala sobre o reencontro com o marido: "O Rui e eu parecemos os marretas"

reencontraram-se no último fim de semana, pela primeira vez, após dois meses afastados. O apresentador rumou a Monforte, no Alentejo, para a casa no monte e desfrutou de uns dias descanso ao lado do companheiro de longa data. Os dois aproveitaram o reencontro emotivo para cozinhar, alimentar os animais, realizar passeios de barco na barragem e alguns momentos musicais. Apaixonados, Goucha e Rui ‘picaram-se’ em alguns vídeos, partilhados nas redes sociais, para animar os milhares de admiradores.confidenciou o rosto das manhãs da TVI.Unido, o casal já definiu vários projetos a longo prazo que demonstram a grande vontade que tem em mudar-se em definitivo para o Interior do País, tal como Rui Oliveira já havia confessado em recentes declarações à ‘Vidas’:Há cerca de três meses, Manuel Luís Goucha e o marido, Rui Oliveira, viveram um susto com a gata Faneca, alegadamente diagnosticada com um tumor. "Teve um problema de saúde muito sério e agora está no Alentejo a recuperar. Pensei em eutanasiá-la por causa da ideia do tumor. Felizmente, veio a saber-se por novos exames que não havia tumor nenhum", relatou, sem, no entanto, especificar o problema do animal de estimação.