Goucha faz pedido a Maria Rueff após enfarte: "Deixa de fumar"

fez questão de deixar uma mensagem de apoio adurante o 'Você na TV', TVI. A atriz de 47 anos sofreu ontem ume encontra-se no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, a recuperar."Ontem [terça-feira], ao final do dia, fomos confrontados com a notícia de que a Maria Rueff está internada e sofreu um enfarte do miocárdio. Atenção, livre de perigo, está em perfeita recuperação, está tudo a correr muito bem, vai sair certamente, vai voltar ao trabalho e para já aqui um grande beijinho para a Maria Rueff", disse.

O apresentador deixou ainda um pedido especial à artista. "Até pode não ter uma coisa a ver com a outra, neste caso, mas o que é certo é que, não é? Portanto, Maria Rueff querida, muitos beijinhos e que isto que te aconteceu, olha, sirva para que deixes de fumar. Deixa de fumar, Maria Rueff. Beijinhos".