Goucha faz piada de cariz sexual em direto: “Não me importava que me crescesse uma certa coisa”

Foi na manhã de quarta-feira, dia 10 de junho, na primeira parte do 'Você na TV', que Manuel Luís Goucha aproveitou a atuação de Ruth Marlene para comparar a cantora com a advogada da crónica criminal, Susana Garcia.

Já na última parte do programa, o apresentador contou o momento hilariante à advogada: "Uma pessoa está consigo no pensamento. Estava a falar com os convidados, consigo no pensamento, olho para trás e vejo ali uma mulher… a Susana Garcia já canta?", contou Goucha à advogada, que desatou logo a rir.

A comentadora da crónica criminal não se ficou atrás e respondeu: "Não me importo que me confunda com aquela, já me importo que me confunda com outras que por aí andam. Ela está giríssima, aliás".

De seguida, no momento em que visualizavam as imagens da atuação de Ruth Marlene, Goucha lançou a piada de cariz sexual. "Olha para isto! Cresceu com a pandemia. Eu não me importava que a mim me crescesse uma coisa com a pandemia".

Entre risos, e apercebendo-se do que tinha dito, questionou: "Ai o que eu disse…e agora? Como é que se vai daqui para o crime?".