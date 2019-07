Goucha faz revelações sobre a sua sexualidade: "Eu não funciono no verão"

10:21









"Hoje, vamos falar de sexo no verão e de amor no verão com o doutor Quintino Aires", começou por dizer o apresenttador. "Eu, por acaso, não funciono no verão. Sou como o Ferrero Rocher e o Mon Chéri. Saio de circulação e regresso em outubro. É verdade. A sério", afirmou Goucha que surpreendeu Maria Cerqueira Gomes bem como toda a plateia do programa das manhãs da TVI.

Manuel Luís Goucha, de 64 anos, voltou a surpreender os telespetadores com revelações inéditas sobre a sua sexualidade. Durante o 'Você na TV' desta terça-feira, o apresentador explicou que não gosta de fazer sexo no verão devido ao muito calor que se faz sentir nos meses mais quentes do ano.