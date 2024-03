Goucha gastou pequena fortuna em chamadas para concorrentes do 'BB'

O apresentador tem favoritos e tenta 'salvá-los' com chamadas

Manuel Luís Goucha

Foto: D.R.

11:38

Vanessa Fidalgo

Manuel Luís Goucha confessou no programa 'Dois às 10' (TVI) que tem sido um espectador fiel e atento nas últimas edições do 'Big Brother' e que não tem qualquer constrangimento em assumir publicamente quais são os seus concorrentes preferidos. Na verdade, o apresentador é de tal forma fã de alguns dos residentes que faz questão de votar para que o seu eleito vença. Foi isto que aconteceu, por exemplo, com Kasha e Márcia.

"Votei no Kasha, fiz 200 chamadas", disse, à conversa com Jorge Guerreiro.

"Sabes que há dias o Rui disse-me assim: 'Porque é que temos uma fatura tão elevada de dinheiro em relação às chamadas da NOS?'", conta ainda, entre gargalhadas.

"Eu disse: 'não sei. Possivelmente estive em Londres e foi o roaming'", retribuiu. "Sabes o que é que ele fez? Pediu a fatura detalhada e está lá 760, 760... que foi para a Márcia", completou sem qualquer inibição.