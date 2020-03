Goucha goza com Lili Caneças: "Estás tão plastificada que o vírus não entra"

Lili Caneças mostrou-se preocupada com o surto de coronavírus em Portugal através das redes sociais e captou as atenções de Manuel Luís Goucha.O apresentador decidiu brincar com a celebridade portuguesa durante a emissão do programa 'Você na TV' de hoje, dia 18 de março, ao mostrar algumas imagens dos famosos que se encontram em isolamento social.

"Oh filha, estás tão plastificada que o vírus não entra", afirmou o rosto do programa da TVI, em tom de brincadeira, soltando uma gargalhada.



Dirigindo-se a Lili Caneças, a estrela das manhãs do canal referiu, de seguida, que possivelmente irá ter uma resposta à altura.

Recorde-se que Lili Caneças partilhou um vídeo recentemente nas redes sociais, no qual revelou aos fãs que tem estado a cumprir a quarentena devido ao surto de coronavírus e mostrou-se assustada. Foi esse mesmo vídeo que mereceu destaque na emissão do 'Você na TV' e acabou por ser alvo de piada por Manuel Luís Goucha.Até ao momento, Lili Caneças ainda não reagiu à brincadeira do apresentador.